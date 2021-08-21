ما أسباب الشعور بالبرودة ليلا هذه الأيام؟.. «المناخ الزراعي» يجيب

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بمعمل المناخ الزراعي، أسباب برودة الطقس خلال الليل الأيام الحالية عقب موجات شديدة الحرارة شهدتها البلاد خلال صيف هذا العام، موضحًا أن ذلك أمر طبيعي حيث عندما يقترب فصل الصيف من نهايته في أغسطس ويستعد النصف الشمالي من الكرة الأرضية لقدوم فصل الخريف المعتدل مناخياً.

أسباب زيادة الشعور بالبرودة خلال هذه الأيام

وأضاف «أبوالمعاطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب زيادة الإحساس بالبرودة هو زيادة ساعات الليل مقابل تراجع عدد ساعات النهار، وبالتالي قلة التعرض لأشعة الشمس.

وذكر أن من سمة أجواء الفترة الحالية عدم وجود موجات شديدة الحرارة كما حدث في الأيام والأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيف الحالي دون مفاجآت أخرى.

طقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت ، موضحة أنه سيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، وكذلك محافظات شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فسيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وبالليل سيكون معتدلًا، كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحاً على الطرق الزراعية، وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

أسباب ارتفاع درجة الحرارة خلال هذا الصيف

أسباب شدة حرارة الصيف في مصر عمومًا وصيف العام الجاري بشكل خاص أوضحها تقرير لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، فذكر أن مصر يتوالى عليها 3 منخفضات صيفية، هي منخفض الهند الموسمي، ومنخفض السودان الموسمي، ومنخفض شرق ليبيا، حيث يتم تحريك كتلة هوائية شديدة الحرارة من الجنوب باتجاه مصر، وأهم هذه المنخفضات وأقواها منخفض الهند الموسمي والذي تلتهب فيه الأجواء، وهو المنخفض المتخصص في الارتفاعات القياسية والموجات شديدة الحرارة في صيف حارق للجزيرة العربية ومصر وجنوب أوروبا.

وأوضح التقرير أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام ومصر، وأحيانًا يضرب جنوب أوروبا، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر.

وتابع بأن هذا المنخفض يلعب دوراً في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران والكويت وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية 50 درجة مئوية أغلب الصيف، كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وأكد أنه خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، كما تزيد قوة الإشعاع الشمسي الخطرة والتعرض لضربات الشمس.