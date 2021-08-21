ترك السكين بجوار الجثة.. ضبط متهم بذبح سائق «توكتوك» بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم بذبح سائق «توكتوك» في مركز السنبلاوين، خلال أقل من 24 ساعة، بعد قيام الجاني بإلقاء جثة المجني عليه على جانب الطريق، وسرقة مركبة «توكتوك» خاصة بالمجني عليه، وترك بجوار الجثة أداة القتل «سكين»، وتبين أن المتهم ادعى أنه مندوب مبيعات، وطلب من المجني عليه توصيله إلي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وفي الطريق غافلة وطعنه بالسكين، وهرب بالمركبة من محل الواقعة.

العثور على جثة الطفل

بدأت الوقعة باختفاء الطفل «هاني إ. س.»، الشهير بـ«سيف»، 16 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بمنطقة «الحوال»، بندر السنبلاوين، وتأخر عن موعد العودة إلى بيته، وبدأت أسرته في البحث عنه، وفي غضون ذلك وصل بلاغ إلي مركز شرطة السنبلاوين بالعثور على جثة طفل ملقاة على جانب طريق «النسبلاوين – برقين»، وتبين أنه نفس مواصفات الطفل المختفي، وتعرفت أسرته عليه.

ورود بلاغ بالواقعة إلى مركز السنبلاوين

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وتبين أنه سائق «توكتوك»، مقيم بدائرة المركز، مصاباً بجرح في الرقبة، وتم العثور بجواره على سلاح أبيض «سكين مدممة»، وهاتف محمول.

وبسؤال والد المجني عليه، في محضر الشرطة، أكد أن نجله خرج للعمل على مركبة «توكتوك»، ملك والدة المجنى عليه، وعدم عودته، وعلمه بوفاته عقب ذلك.

كشف غموض الحادث والقبض على المتهم

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مديرية أمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط مركبة «التوكتوك» المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.