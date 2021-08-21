البنوك تواصل احتفالها بـ«الشباب» من خلال فتح حسابات مجانية ودون حد أدنى

يستكمل «الوطن الاقتصادى» سلسلة فعاليات مبادرات الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى المصرى على مدار العام، مستهدفاً تضمين جميع شرائح المجتمع المهمشة أو غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بداية من شهر مارس من كل عام أو كما يسمى بـ«الشمول المالى»، حيث يطلق البنك المركزى مبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس، ويوم الاحتفال بالأم المصرية 21 مارس.

كما يشهد شهر أبريل فعاليات مبادرة الشمول المالى احتفالاً باليوم العربى للشمول المالى والمحدد يوم 27 أبريل من كل عام، كما يشهد شهر أغسطس فعاليات مبادرة الشمول المالى للشباب تزامناً مع اليوم العالمى للشباب 12 أغسطس، وفى شهر أكتوبر من كل عام تستمر فعاليات مبادرة أخرى للشمول المالى والتى تكون تزامناً مع اليوم العالمى للادخار 31 أكتوبر.

ورصد «الوطن الاقتصادى» عدداً من البنوك المشاركة فى فعاليات مبادرة الشمول المالى للشباب بدءاً من يوم 1 أغسطس وحتى يوم 15 من نفس الشهر، التى بدأت فى الترويج والإعلان عن فتح حسابات مجانية للعملاء، ودون حد أدنى لفتح الحساب، كما أتاحت بعض البنوك إصدار بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ميزة بدون مصاريف.

وفى ضوء ما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات تسهم فى الإسراع فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتماشياً مع توجهات البنك المركزى المصرى، سعى بنك قناة السويس للمشاركة فى فعاليات مبادرة الشمول المالى احتفالاً باليوم العالمى للشباب خلال شهر أغسطس، لجذب الشباب للتعامل مع القطاع المصرفى، وحصولهم على منتجات بنكية تناسب احتياجاتهم، وذلك ما أكده حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وأشار إلى أن بنك قناة السويس قدّم العديد من العروض والخدمات المميزة بهدف تشجيع الشباب على فتح حسابات بنكية مجاناً دون مصاريف، وعدم التقيّد بالحد الأدنى لفتح الحساب، بالإضافة إلى إعفاء العملاء من مصاريف إصدار بطاقات الخصم المُباشر، علماً بأن الإعفاء يشمل كلاً من حسابات التوفير والحسابات الجارية، إلى جانب تمكينهم من الاشتراك فى المحفظة الإلكترونية والإنترنت البنكى مجاناً، مضيفاً أن البنك شارك عروضه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف أن بنك قناة السويس يستهدف تعزيز ونشر ثقافة الشمول المالى طوال العام بالتركيز على 3 محاور رئيسية؛ تشمل تطوير جميع المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير دور قنوات الاتصال البديلة والرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية، والحرص على تفعيل معايير الجودة ونشر التثقيف المالى، ويضع البنك فى اعتباره أن التحول الرقمى والشمول المالى ضمانة مجتمعية لتحقيق العدالة والشفافية.

من جانبه، أعلن المصرف المتحد عن مشاركته فى فعاليات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى لتعزيز وصول واستخدام جميع فئات المجتمع، وبما يشمل الفئات المهمشة والفقيرة للخدمات والمنتجات المالية التى تتناسب مع احتياجاتهم، لتقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مناسبة بجميع فروع المصرف المتحد البالغ عددها 65 فرعاً.

وأتاح المصرف المتحد فتح الحسابات دون مصاريف خلال فترة فعاليات الشمول المالى، ودون حد أدنى لفتح الحساب.