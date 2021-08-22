العثور على جثتي رجل وسيدة مجهولتين في ظروف غامضة بأوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثتين مجهولتين متعفنتين لرجل وسيدة في منطقة غير مأهولة بالسكان، بمدينة أوسيم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة وتحديد وقتها، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وسرعة تحديد هوية الجثتين.

جثتان مجهولتان

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جثتين مجهولتين في إحدى المناطق غير المأهولة بالسكان، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أوسيم المركزي، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالانتقال تبين العثور على جثتين متحللتين ومتعفنتين لرجل وسيدة، وتعذر التعرف على ملامحهما أو عمرهما بسبب التحلل الكامل للجثتين، وتم تحرير محضر بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تم سحب عينات حامض نووي من جثتيهما، لتحليلها، لتحديد هويتهما.

جثتان في بولاق والوراق

حادث العثور على جثتي أوسيم هو الثالث، اليوم السبت بنطاق مديرية أمن الجيزة، حيث حررت الأجهزة الأمنية بالجيزة محضرا حول حادث وفاة ربة منزل داخل شقتها ببولاق الدكرور، وتبين لاحقا أنها توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأكدت التحريات، أن مأمور بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثة «آية.ف.ح»، 30 عاما، في منزلها بمنطقة بولاق، في حالة تعفن رمي، حيث تبين أن الوفاة حدثت قبل 48 ساعة، وتبين من الفحص الأولي للشقة، العثور على بقايا مواد مخدرة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي الوراق، تباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها حول واقعة انتشال جثة شاب من نيل الوراق في ظروف غامضة، وذلك بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته من مياه النيل، بعد غرقه في النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.