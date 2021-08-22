طالب يطلق النار على نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة بحدائق القبة

انتحر طالب ثانوي في حدائق القبة، اليوم، بإطلاق الرصاص على نفسه، من طبنجة، بسبب رسوبه في الثانوية العامة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ الشرطة

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا بانتحار شاب بإطلاق النار على نفسه، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالب يدعى «كريم. هـ» 18 سنة، طالب ومقيم دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري، وكشفت التحريات أن الطالب أقدم على الانتحار بعد رسوبه في امتحانات الثانوية مستخدما «طبنجة»، وجرى التحفظ على السلاح، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

واقعة مشابهة

وشهدت كرداسة، أمس، واقعة مشابهة، وهي حادث انتحار طالبة شنقا بسبب رسوبها في الثانوية العامة، ومرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب النتائج السيئة التي حصلت عليها، حيث شنقت نفسها في غرفتها بمنزل الأسرة، وجرى إخطار النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.