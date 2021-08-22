حظك اليوم الاثنين 23-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يصل عدد الأبراج السنوية إلى 12 برج، وتنقسم إلى 4 أنواع، مائية، ترابية، هوائية، نارية، وهو ما يؤثر على طاقة البعض وتحركات حياتهم، لذلك يبحث الكثير منهم بشكل يومي، عما تخبئه حركة الكواكب والنجوم من حظك اليوم سواء في حياتهم المهنية أو العاطفية، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والذي تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة مما يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

حظك اليوم برج الثور 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمدك بالجاذبية والطاقة العاطفية.. كما أن القمر في موقع يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون حذرا وأن تعمل بدقة وفي نفس الوقت حاول أن تتكيف مع التطورات.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تُبدِ استياءً أو تبرُّما وحاول أن تتحرك في هدوء وصمت وبدون ضجيج.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة.. تلتقط الفرص ويحالفك الحظ في التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم برج السرطان 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك كل الحيوية والنشاط.. لن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر والمريخ متنافران في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرا وألا تتسرع في قراراتك ولا تدخل في مغامرات مالية.

حظك اليوم برج الأسد 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تحافظ على اللباقة وألا تتسرع في ردودك وفي إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 23-8-2021 على الصعيد المهني

كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك.

حظك اليوم برج الميزان 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 23-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. قد تكون في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم برج القوس 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع الأخطاء، ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك رغبة في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد

حظك اليوم برج الجدي 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمدانك بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لها الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الدلو 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون لبقا مع من حولك وتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك جاذبية وثقة بالنفس، وتبدو قادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج الحوت 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تستعيد حيويتك وتفاؤلك ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.