حظك اليوم برج السرطان الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان من الشخصيات العاطفية والرومانسية، ويحبون الدفء الأسري والعائلي ومخلصين لشركائهم، لكن بسبب حالتهم المزاجية السيئة طوال الوقت يجعل الكثيرين يرفضون التعامل معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة.. تلتقط الفرص ويحالفك الحظ في التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

المريخ في منزل العلاقات يمنحك كل الحيوية والنشاط.. لن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.