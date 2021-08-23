تنسيق القبول بالجامعات.. أماكن استراحة وفرق لمساعدة الطلاب بجامعة طنطا

تستقبل لليوم الثالث على التوالي معامل التنسيق بجامعة طنطا طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى من أجل تسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2021 وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

تنسيق القبول بالجامعات.. فرق لمساعدة الطلاب بجامعة طنطا

وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة حرصت منذ فتح باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2021، أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أجل تسجيل رغباتهم، على تخصيص فريق من الإداريين المختصين لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح.

تنسيق القبول بالجامعات.. أماكن إستراحة

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة وفرت أيضا أماكن لاستقبال واستراحة يجلس فيها الطلاب وأولياء الأمور تمهيدًا لدخولهم مكاتب التنسيق من أجل عدم التزاحم داخل المعامل إلى جانب وضع أفراد لتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم.

تنسيق القبول بالجامعات.. أوقات التسجيل

وكشف الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة طنطا خصصت معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي ومعامل الحاسبات بكلية الصيدلة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى، لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، و أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر حتي يوم 25 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

تنسيق قبول الجامعات.. إجراءات كورونا

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الطلاب أنه يوميا يتابع أعمال تسجيل رغبات الطلاب للقبول بالجامعات من خلال جولات على معامل التسجيل، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأضاف أن الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبة العلمية علمى علوم362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41 %، و 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80 % للشعبة العلمية علمى رياضة، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73 %.