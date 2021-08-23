فتح فصول صيفية بآداب الإسكندرية لتشجيع الطلاب المتفوقين

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور وائل نبيل، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على فتح الفصل الدراسي الصيفي بكلية الآداب ببعض أقسام الكلية.

نبيل: الفصل الصيفي يساعد الطلاب على اجتياز ومنح الدرجة العلمية

ولفت الدكتور وائل نبيل، أن الفصل الصيفي، يساعد الطلاب، فى مرحلة الدراسة فى السنوات النهائية على اجتياز ومنح الدرجة العلمية بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها واجتياز المرحلة الدراسية، بما يتناسب مع رؤية الدولة فى تشجيع الطلاب المتفوقين وإلحاقهم بسوق العمل للاستفادة من خبراتهم.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، لما قدمه من جهد متميز خلال فترة توليه قطاع التعليم والطلاب بالجامعة متمنياً له مزيد من النجاح والتوفيق.

مواعيد التنسيق الالكترونى لتسجيل الرغبات في جامعة الإسكندرية

وأكد برئاسة الدكتور وائل نبيل، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها، لمساعدة طلاب الثانوية العامة فى عملية التنسيق الالكترونى لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهراً يومياً خلال فترة أعمال التنسيق.

7 معامل للتنسيق موزعة على كليات جامعة الإسكندرية

وأضاف «نبيل»، أنه تم افتتاح 7 معامل للتنسيق موزعة على كليات الجامعة كخدمة مجانية للطلاب للتسهيل عليهم لتحديد رغباتهم من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث لن يسمح بدخول أى طالب لمعامل الحاسب الآلى دون ارتداء الكمامة وإتباع التعليمات والإجراءات المنظمة لعمل هذه المعامل.

فيما أكد على وكلاء الكليات بضرورة المضى قدما نحو التحول للكتاب الالكتروني التفاعلي بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى.