حظك اليوم برج القوس الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج القوس بالهدوء الشديد الذي يصل لحد البرود، على الرغم من أنهم يعانون داخليًا من الغضب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للتخطيط لأمور مهنية ومالية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية وتساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.