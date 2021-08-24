أسرة طفل مريض بضمور العضلات بعد حقنه: «شكرا للسيسي الأب»

حياة جديدة كُتبت لأسرة مصرية لم تر سوى المعاناة مع مرض ابنها الرضيع بضمور العضلات، عاشوا مآساة حقيقية يتنقلون بين المستشفيات وعيادات الأطباء في محاولة للوصول إلى علاج لأبنهم الذي لا يكف عن الصراخ وأطرفه ساكنة لا تتحرك، دون جدوى، حتى انضموا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، يحدوهم الأمل في علاج ابنهم والذي يُعد أول طفل يتم حقنه من أبناء محافظة بني سويف، وبعد مرور أسبوع على عملية الحقن بدأت الأسرة في ملاحظة الحياة الجديدة لأبنهم، بدأ التحكم في يده، بدأ في التلويح بها، على أمل ان تنتهي معاناة «مصطفى» خلال 6 أشهر وفقا لتأكيد الأطباء.

عم الطفل: توفير حقن ضمور العضلات بالمجان أعاد أطفال وأسر كثيرة للحياة

يقول وليد عبد العظيم، عم الطفل: «عشنا معاناة بالفعل على مدار أكثر من عام ونصف هي عمر الطفل، بعدما اكتشفنا إصابته بمرض ضمور العضلات، وبالفعل بدأت تظهر عليه علامات عدم الحركة ومع مرور عام لم يستطع تحريك يديه أو قدميه، فضلا عن عدم سيطرته على الرقبة، ومن هنا بدأت رحلة علاجنا له، لم نترك مستشفى أو طبيب إلا وتوجهنا إليه، تعبنا من اليأس، أغلب الأطباء أكدوا أن حالته تحتاج لعلاج بعشرات الملايين، ونحن أسرة متوسطة الحال لا نستطيع توفير ذلك العلاج».

لمشاهدة لقاء أسرة الطفل مصطفى عقب إجراء عملية الحقن أضغط هنـــــــــــا

وأضاف: «وكأننا بدأنا حياة جديدة وشعرنا أن هناك أمل، عقب سماعنا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي، وبالفعل بدأنا في الإجراءات بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وفوجئنا بتحديد موعد لنا وتوجهنا إلى معهد ناصر بالقاهرة وبالفعل تم الحقن».

الطفل بدأ يحرك يده ويتحكم بها

وتابع: «بعد أسبوع من عملية الحقن بدأنا نشعر بتحسن حالة الطفل وبدأ يحرك يده ويتحكم بها، والأطباء ابلغونا أن النتيجة خلال 6 شهور.. فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين، لأنه وفر ذلك العلاج الذي يتخطى ملايين الملايين فهو بالفعل يكتب حياة جديدة لهؤلاء الأطفال، وينهي معاناة أسر، ربنا يحميه ويحفظه لمصر والمصريين».

والدة الطفل: الأطفال لا يتحملون مرض ضمور العضلات

والدة الطفل مصطفى محمود، قالت لـ«الوطن»: «كنا فقدنا الأمل في علاج مصطفى، في البداية شاهدنا طفل طبيعي حتى 6 شهور، بعدها اكتشفنا عدم وجود علاج له، لحد ما ظهرت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي، وفعلا الأطفال لا تستطيع تحمل هذا المرض، الأن نحمد الله على ما وصلنا إليه، راحة لنا بعد أزمة شقاء تخطت العامين، أمل جديد وحياة جديدة لطفل بل لأسرة كاملة».

والدة الطفل مصطفى: السيسي منحنا أمل جديد في الحياة

وأضافت: «يعلم الله لا استطع وصف ما بداخلي من سعادة، فقدت الأمل في العلاج، وفجأة قرر الرئيس توفير العلاج بملايين الملايين بدون مقابل، فهي فرحة عوضت علينا بعض الكلمات التي سمعناها من بعض الأطباء سابقا بعدم وجود علاج لأبننا، سمعنا منهم أن هناك علاجا يصل سعره لـ35 مليون جنيه وكثيرا ما سمعنا، الأن وجب علينا تحية قائدنا العظيم بالفعل هو والد لنا، ربنا يبارك فيه ويحفظه لنا جميعا.. شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي».

أول حالة تُحقن بالمحافظة.. محافظ بني سويف يطمئن على «مصطفى» مريض الضمور العضلي

ويعد الطفل مصطفى محمود هو أول حالة يتم حقنها من بني سويف، حيث يبلغ عمره 20 شهراً، وهو من قرية أهوة مركز بني سويف، وتجرى متابعة الحالة بشكل مستمر من خلال التواصل مع مركز العلاج بمستشفى معهد ناصر.