أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن جميع الكليات المتاحة لعلمي علوم 2021 وتنسيقها، مؤكدة أن العام الدراسي الجديد 2021/2022 سيشهد التوسع في عدد كبير من الكليات والتخصصات المختلفة التي تواكب احتياجات سوق العمل، موضحة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم 88.4%، مشددة على جميع الطلاب ضرورة الالتزام بقواعد التنسيق.

تعرف على جميع الكليات المتاحة لعلمي علوم 2021 وتنسيقها

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن جميع الكليات المتاحة لعلمي علوم 2021 وتنسيقها تتمثل في الآتي:

- كلية الطب البشري.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية التجارة.

- كلية الآثار.

- كلية الإعلام.

- كلية الآداب.

- كلية دار العلوم.

- كلية الحقوق.

- كلية التربية الطفولة المبكرة بالدقي.

- كلية التربية النوعية بالدقي.

- كلية التربية النوعـية بالدقي شعبة التربية الموسيقية.

- كلية التربية النوعية بالدقي شعبة التربية الفنية.

- كلية دار العلوم «انتساب موجه».

- كلية الحقوق «انتساب موجه».

- كلية التجارة «انتساب موجه».

- كلية الآداب «انتساب موجه».

- كلية الألسن.

«التعليم العالي»: أماكن طلاب التقسيم بالجامعات لا تؤثر على طلاب الثانوية العامة

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إعلان تنسيق جميع الكليات المتاحة لعلمي علوم 2021 لطلاب الشعبة الأولى يوم السبت المقبل 28 أغسطس الجاري، موضحة أن باب التسجيل سيفتح للمرحلة الثانية لجميع الشعب «العلمية والأدبية» بعد إعلان نتيجة الأولى بحوالي 72 ساعة، لافته إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع جميع الجامعات.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أن الأماكن الإضافية التي حددت لجميع طلاب التقسيم في الثانوية العامة بالكليات لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام، موضحة أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تؤكد حصول طلاب التقسيم على مجموع يفوق 90%، ويبلغ عددهم 1402 طالبًا.

يذكر أن المقصود بطلاب التقسيم، الذين اختاروا تقسيم المواد الدراسية على عامين دراسيين.