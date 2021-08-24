«الاتصالات» تكرّم النماذج الناجحة بأسوان وتوقع بروتوكولات تسويق وتدريب

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظة والوزارة، تمثلت في بروتوكول تعاون بين مع المعهد القومي للاتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، إضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تكريم عدد من الشباب الأسواني «أصحاب قصص النجاح»

وأعقب ذلك بحسب بيان عن وزارة الاتصالات، عقد لقاء مفتوح لوزير الاتصالات ومحافظ أسوان مع شباب المتدربين، تناول استعراض أبرز الخدمات في تكنولوجيا المعلومات وآلية إداراتها بأسلوب متطور، حيث كرّم الوزير والمحافظ، عدد من النماذج للشباب الأسواني، الذين كان لهم قصص نجاح، جاءت كثمرة تعاون بين الوزارة والمحافظة في البرتوكولات الموقعة من قبل.

وزير الاتصالات يشيد بتجارب الشباب الناجحة

وعرض الشباب تجاربهم الناجحة في المجال التكنولوجي، حيث أثنى وزير الاتصالات بالمشروعات التكنولوجية التي تنفذ على أرض أسوان، والتي تتكامل وتتضافر مع توجهات الوزارة لخدمة أهالي المحافظة والسائحين والزائرين، والممثلة في التطبيقات الجديدة على المحمول لتوفير المعلومات والبيانات عن المحافظة، إضافة إلى التدريب التقني والاقتصادي الذي يستهدف الشباب، لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء المحافظة لتوفير فرص العمل المختلفة، خاصة العمل الحر.

وأوضح وزير الاتصالات، أنّ بروتوكولات التعاون التي جرى توقيعها بين المحافظة والوزارة، تستهدف تدريب نحو ألف شاب وفتاة، وتدريب 3 آلاف آخرين لنشر ثقافة التعليم الرقمي، فضلا عن تدريب 1000 سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب.

محافظ أسوان يشيد بدور «الاتصالات» البناء والتنموي لدعم التحول الرقمي

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالدور البناء والتنموي لوزارات التنمية المحلية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي «مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030»، مؤكدا أنّ التكنولوجيا الرقمية التي جرى تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي.

افتتاح مكتب بريد المحمودية ومنفذ لشركة الاتصالات المصرية

وفى سياق متصل، وعلى هامش زيارته للمحافظة، افتتح عمرو طلعت، يرافقه أشرف عطية، أحد منافذ شركة الاتصالات المصرية بميدان المحطة، أعقبه افتتاح مكتب بريد المحمودية، ثم اتجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة الأمل للصم والبكم بطريق السادات، حيث تفقدا مركز تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتقنيات تكنولوجية عالية.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهم الميدانية، بتفقد مركز إبداع مصر الرقمي في جامعة أسوان.