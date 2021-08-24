فرق لتلقي اللقاح بالديوان العام عقب إصابة محافظ القليوبية بكورونا

تزامنا مع إعلان محافظة القليوبية، إصابة المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان بفيروس كورونا المستجد، شهد الديوان العام حالة من الهدوء الحذر فيما باشر نائبا المحافظ «الدكتورة إيمان ريان و الدكتور سمير حماد»، المهام اليومية، وكثفت مديرية الصحة بالمحافظة من إجراءاتها لتطعيم العاملين بالديوان العام بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فرق إضافية متحركة لتطعيم جميع العاملين بديوان عام مديرية الصحة بالقليوبية بلقاح كورونا.

تأجيل إحتفالات العيد القومي للقليوبية بعد إعلان إصابة المحافظ بكورونا

فيما أعلنت القليوبية تأجيل إحتفالات العيد القومي نظرا لإصابة محافظ القليوبية بكورونا وإرجاء كافة الفاعليات المقررة من افتتاحات واستقبال المحافظين السابقين خلال الاحتفالات نظرا لإصابة المحافظ بكورونا، وعزله منزليا بالإستراحة الخاصه به في بنها ومن الفاعليات التي تم إعلان تأجيلها تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والتي كان مقررا عقدها غدا الأربعاء.

تكثيف الفرق الطبية المتحركة لتطعيم العاملين بالمديريات الخدمية بلقاح كورونا

في سياق أخر، كلف الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فريق الطب الوقائي بالمديرية والفرق المتحركة بمستشفي الرمد ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بضرورة تطعيم جميع العاملين بديوان عام مديرية الصحة بالقليوبية بلقاح فيروس كورونا .

‎وأوضح الدكتور خالد جمال عبدالغني بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وتقوم بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر وجامعة الزقازيق بعد التطعيم.

وأشار إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى من هنا لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد.