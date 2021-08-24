«لو مش متأكد من التظليل».. «التعليم» تكشف طرق التصحيح الإلكتروني

طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة جديدة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وهي طريقة البابل شيت، التي تعتمد على «تظليل الدوائر في الإجابات الصحيحة»، وهو ما يعتبر أمرا جديدا على الطلاب، لذلك طرح الكثير من الطلاب أسئلة «ماذا لو؟» التي انتهت بأن نتيجة الثانوية العامة لم تكن مرضية لكثير من الطلاب، نظرا لـ«الشخبطة» في ورق البابل شيت، رغم كون الإجابة صحيحة على حد قول بعض الطلاب.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الكثير من التعليمات المهة بشأن التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة خاصة بشأن تظليل الدوائر والتي على أساسها تم تصحيح الامتحانات هي كالآتي:

- في حالة تظليل الطالب لأكثر من إجابة، ثم قام الطالب بشطب إحدى الإجابتين، يرجى إدخال إجابة الطالب غير المشطوبة.

- في حالة تظليل الطالب أكثر من إجابة يرجى إدخال رقم «النجمة».

- في حالة عدم تظليل الطالب لأي إجابة «جميع الإجابات خالية يرجى وضع صفر».

- في حالة تظليل الطالب لأكثر من إجابة ووضع على إحداها علامة صح فيرجى إدخال الإجابة التي يوجد عليها علامة «صح».

«شوقي»: لا صحة لتغيير نتائج طلاب الثانوية العامة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن عملية تصحيح الامتحانات تمت دون أي معوقات، موضحاً أن التصحيح الإلكتروني منح الطلاب الدرجات الحقيقية، لافتاً إلى أنه تم فتح باب التظلم أمام جميع الطلاب وسيتم إعلان نتيجة التظلم حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه لا صحة لتغيير نتائج الطلاب، مؤكداً أن لقاءه مع الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات بهدف توضيح كيفية التصحيح الإلكتروني ووضع بنوك الأسئلة، مؤكداً أن دفعة الثانوية العامة 2021 تاريخية ومميزة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تحديد مصادر التعلم الرقمية لطلاب الثانوية العامة دفعة 2022 خلال أيام حتى يتسنى للطلاب الاستفادة منها بشكل جديد.