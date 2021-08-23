موقف حالات التصالح الصادر لها قرارات إزالة

مع استمرار أعمال الفحص والبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، كيف يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات على ذات المسطح؟، أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء إنه إذا تعددت المخالفات على ذات المسطح سواء معماري أو إنشائي أو تغيير استخدام وغيره من المخالفات يتم حساب قيمـة مقابل التصالح وتقنين الوضع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على ألا يزيد إجمالي قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح عن ألفي جنيه.

قبول التصالح في مخالفة البناء

وأشارت اللجنة في ردها على تساؤل هل قبول التصالح يشمل كل الإجراءات والدعاوى التي تم اتخاذها ضد المخالفة من محاضر وغرامات وقرار إزالة، إلى أن المادة السادسة من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 تشير إلى أنه في حالة صدور قرار المحافظ بقبول التصالح يتم انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء كل ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن تلك المخالفات إن لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لأعمال المخالفة محل طلب التصالح.

تحصيل مقابل التصالح

وأكدت اللجنة على أن دور الجهة الإدارية المختصة بعد صدور قرار اللجنة الفنية بقبول التصالح أنه طبقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل التصالح ومراعاة، خصم ما سبق أن سدده مقدم الطلب في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات، وذلك وفق إفادة يقدمها صاحب الشأن صادرة من النيابة العامة.

كما تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها، مع إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الوضع بعد اعتماده من المحافظ.