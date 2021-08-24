محتفظة بوثائق تدينه.. موظف يصدم زوجته بالسيارة على الدائري ويتركها

صدم موظف زوجته بسيارته أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة القطامية، ثم استولى على حقيبة يدها الخاصة، وبداخلها حافظة نقودها وهاتفها المحمول، وتركها ملقاة على الطريق ولاذ بالفرار، وجرى نقل المجني عليها «ريهام. ن» 27 سنة، إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

وقالت مصادر مطلعة من داخل المستشفى، إن المجني عليها من محافظة المنيا، ولا زالت تحت العلاج، وتخضع لفحوصات وأشعات، للوقوف على الإصابات التي ألمّت بها.

وأضافت المصادر، أن الزوج هرب بعد صدم زوجته بسيارته، ثم استولى على حقيبة يدها الخاصة، بما تحتويه من نقود وأوراق، فيما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المجني عليها «ريهام. ن» إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ«الوطن»، إنه علم من الزوجة المجني عليها، أنها تحتفظ بوثائق تدين زوجها الهارب، وحين علم بما تحوزه، أقدم على ارتكاب الجريمة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة القطامية إلى المستشفى، واستمعت لأقوال الزوجة المجني عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.