وفد إعلامي عربي يتفقد المقاصد السياحية بجنوب سيناء

استقبل مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، وفدا إعلاميا من الصحف ووكالات الأنباء والتليفزيونات العربية، للتعرف على المقاصد السياحية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وضوابط السلامة الصحية.

وقال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ، إنه جرى تنظيم برنامجًا سياحيًا للوفد تضمن زيارة متحف شرم الشيخ، ومنطقة السوق التجاري القديم، ومسجد الصحابة، والممشى السياحي، حفل عشاء بدوي، ومحمية رأس محمد بشرم الشيخ.

الوفد يشيد بالمقاصد السياحية

وأشار إلى أن زيارة الوفد لمنتجعات جنوب سيناء السياحية تسهم في الترويج للمقاصد السياحية لها، من خلال قيامهم بنشر عدد من المقالات والتقارير الإعلامية على صفحاتهم وقنواتهم الإعلامية، وفقًا لما شاهدوه على أرض الواقع، وخاصة أن السوق السياحي العربي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر،.

وأكد أن الوفد أشاد بالمقاصد السياحية التي تتميز بها مدن جنوب سيناء السياحية، وما تتميز به من مناخ معتدل، وهواء نقي، وطبيعة خلابة، وأثنوا على الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها بكافة المقاصد السياحية.

الوفد يتفقد متحف شرم الشيخ ومسجد الصحابة

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الوفد الإعلامي استمع لشرح عن القطع الأثرية المعروضة بمتحف شرم الشيخ وسيناريو العرض به، وعقدوا لقاءًا حواريا مع مدير المتحف، وتعرف على مركز الزوار بمسجد الصحابة، والذي يعد أول مركز معلوماتي مجاني للسائحين بمسجد الصحابة، جرى إنشاؤه بهدف تقديم خدمات للزوار والسائحين، وتسهيل طرق الحصول على الخدمات السياحية المختلفة.

وأشار إلى أن المركز يضم شاشات تعمل باللمس، وأجهزة كمبيوتر حديثة بعدة لغات مختلفة، للترويج للمنشآت والخدمات السياحية على مستوى جميع مدن محافظة جنوب سيناء، وتحتوى على خرائط ، وكتيبات، وبيانات تحتوي عناوين وتفاصيل متعلقة بالمنشآت والخدمات السياحية كالمعالم السياحية والأثرية ومحطات الوقود والفنادق وغيرها، وهذه المعلومات تسهل على السائح العثور على المكان والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الأرقام الخاصة بالخدمات مثل شرطة السياحة والمستشفيات.

رحلة بحرية إلى محمية رأس محمد والجزيرة البيضاء

ولفت مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى أن الوفد الإعلامي قام برحلة بحرية إلى محمية رأس محمد، والجزيرة البيضاء، للتعرف على المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، والوقوف على مدى تنوع الأنظمة البيئية بها، وحرص على تصوير تقارير إعلامية عن المحمية والجزيرة والتقاط العديد من الصور لهما، لنشرها عبر صُحفهم وقنواتهم والمواقع الإلكترونية الخاصة بهمن كما حرص الوفد على زيارة مدينة دهب، وقاموا برحلة إلى وادي جني ومنطقة البلوهول، واستمتعوا بممارسة بعض الأنشطة البحرية، وأعربوا عن إعجابهم بالطبيعة الساحرة لتلك المناطق.