جثث وراء الأبواب المغلقة وفتيات ضحايا خلافات أسرهن.. 18 امرأة في ثلاجات الموتى

مسنات وراء الأبواب المغلقة، تركهن أحبتهن وأقاربهن وظلن وحيدين لفترات طويلة، فلم يدري بهن أحد إلا أن كشفت روائح جثثهن عن وجودهن.. وأزواج غاب بينهم التفاهم فتفاقمت الخلافات والصراعات الأسرية، حتى وصل الأمر إلى تخلص الرجل من زوجته؛ لتسقط جثة هامدة من أحد الأدوار العالية.. وطالبات لم يتحملن الضغوط المجتمعية فقررن إنهاء حياتهن بعد رسوبهن في امتحانات الثانوية.

تعددت الطرق والوسائل والنهاية واحدة لـ18 سيدة، لقيت مصرعها خلال 22 يومًا في شهر أغسطس الجاري، في عدة حوادث متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، جعلت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها ليلاً نهارً في محاولة فك لغزها والوقوف على ملابساتها.

وتستعرض «الوطن»، تلك الحوادث وضحاياها، في السطور التالية، على النحو التالي:

جثة متعفنه في منشأة ناصر

مسنة تقيم بمفردها تدعى «نحمده عبد المنعم»، تبلغ من العمر 63 عامًا، تنبعث من شقتها رائحة كريهة ؛ ما اضطر الأهالي لإبلاغ قسم الشرطة؛ للوقوف على الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وتبين أن الشقة لربة منزل تقيم بمفردها وتدعى نحمده عبد المنعم 63 سنة.

وباستئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وعثر على جثة ربة المنزل ملقاة على الأرض وفي حالة تعفن رمي كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

إلقاء جثة ريهام من الطابق الثامن

في واقعة أخرى أكثر بشاعة وألمًا، راحت سيدة ضحية وجود خلافات بين زوجها وأحد العمال؛ ليقوم الأخير بإلقائها من الطابق الثامن؛ انتقامًا منه.

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة ربة منزل تدعى «ريهام ع ع» 38 عامًا، في منطقة عين شمس ، وتبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهم بقتلها وإلقاء جثتها من الثامن اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية مع زوجها.

امرأة من أفريقيا

وفي مدينة نصر ، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة متعفنة لفتاة أفريقية، تحمل جنسية دولة غينيا داخل، شقة مفروشة في مدينة نصر.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم؛ لبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وتم إخطار سفارتها في القاهرة بالواقعة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان.

«جيهان».. رسبت في الثانوية فرمت نفسها من البلكونة

في المرج. علمت «جيهان» بنتيجتها في الثانوية العامة ، دخلت غرفتها وظلت في حالة بكاء هيسيتري، لم تصدق أنها حصلت على هذا المجموع، ماذا ستقول لأسرتها؟.. وكيف تبرر؟.. أفكار كثيرة تصارع بعضها في رأسها إلا فكرة واحدة جاهدت أن تبتعد عنها ولكنها تشبثت بها، لتقرر أن تنتحر وتنتهي من هذا الكابوس.

وتعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بسقوط فتاه من الطابق الخامس، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «جيهان حسن» 18 عامًا، طالبة بالثانوية العامة وكشفت التحريات عن انتحار الفتاة بسبب رسوبها في الامتحان.

جثة مجهولة في شارع مصر الجديدة

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة ، بلاغا من إحدى المستشفيات بوفاة سيدة مجهولة الهوية فور وصولها المستشفى.

وبانتقال رجال المباحث إلى المستشفى، تبين العثور علي جثة سيدة مجهولة في العقد الخامس من العمر وترتدي كامل ملابسها، ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم؛ لبيان سبب الوفاة.

جثة وسط بركة دماء

جثة في بركة دماء بمدينة نصر ، كُشف عنها، عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس.

وبانتقال رجال الشركة إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة فتاه تدعى «فريال عماد خلف»، 17 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

جثة في شقة عابدين

جثة متعفنة داخل شقة في عابدين، عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عليها وتبين أنها ربة منزل ، تقيم في منطقة عابدين، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ولا توجد إصابات ظاهرية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة.

دنيا ضحية «عريس لُقطة»

عريس غني لا يجوز رفضه حتى وإن كان معاقًا ذهنيًا، وإلا ستُقتلين.. هكذا اقتنعت أم وشقيقها بالتخلص من ابنتها ؛ لتأديبها لرفضها الزواج من عريس ثري وفقًا لما كشفت عنه التحريات.

وتعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا من مفتش صحة البساتين بالاشتباه في وفاه فتاة سقطت من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «دنيا أسامة نبيل» 17 عامًا، طالبة.

وكشفت التحريات أن الفتاة على خلاف مع والدتها وخالها بسبب رفضها إتمام الزواج من عريس ثري «معاق ذهنيًا»، مشيرة إلى أنهما وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما.

جثة على السرير

جثة متعفنة ثالثة، كُشف عنها تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة ربة المنزل متعفنة ، وتدعى «ندى إبراهيم» جثة متعفنة على الأرض في غرفة النوم، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها تدل على تعرضها لواقعة سرقة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة.

مها تتخلص من حياتها بـ«الفنيك»

خلافات أسرية مستمرة مع زوجها، جعلت «مها» تُقدم على الانتحار عن طريق تناول «الفنيك»؛ لتتخلص من حياتها وتسقط جثة هامدة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا، من مستشفى الدمرداش بوفاة ربة منزل إثر تناولها فينك، وتبين العثور على جثة «مها ح ع» في العقد الثالث من العمر، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على جثمان المتوفية.

وكشفت التحريات أن خلافات أسرية وراء انتحار المجني عليها.

غرق طفلة في النيل

لقيت الطفلة «نادية س» 11 عامًا مصرعها غرقا أثناء لهوها على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وكشفت التحريات، أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي هربت من درجات الحرارة المرتفعة بالجلوس أسفل شجرة على كورنيش النيل بمصر الجديدة.

وأضافت التحريات أن الطفلة غافلتها وسقطت في النيل، ولقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ندى تعاني من مرض نفسي فألقت نفسها من الطابق الـ13

واقعة انتحار أخرى، شاهدتها منطقة المرج ، عندما أنهت ربة منزل حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق الـ 13 بالمنطقة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم ، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن المتوفاة تدعى «ندى إبراهيم» تقيم مع أسرتها في الطابق الأخير من العقار محل الواقعة، وتعاني من مرض نفسي منذ فترة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جرعة زائدة من الفودو تقتل «آية»

وفي بولاق الدكرور، عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة ربة منزل تدعى «آية ف ح» في العقد الثالث من العمر، في حالة تعفن رمي ، كما تبين العثور علي بقايا مواد مخدرة.

وبالعرض على الطب الشرعي وتشريح الجثة، تبين أن سبب وفاة ربة المنزل تعاطي مخدر الفودو.

سقوط «صفاء» من البلكونة بالطابق الرابع

وفي ذات المنطقة أيضًا، بولاق الدكرور ، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «صفاء صفية الله» 22 سنة، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

ريهام ضحية خلافات والديها

سقوط سودانية ، راحت ضحية خلافة بين والديها في منطقة بولاق الدكرور أيضًا، حيث لفظت فتاة تدعى «ريهام محمد يعقوب» 14 سنة، أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من الطابق الـ 14 .

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بسبب خلافات أسرية ، مشيرة إلى أن والد الفتاة منفصل عن والدتها ومتزوجة مش رجل آخر والفتاة مقيمة معهما.

سلمى وحفيدتها جثتان في مياه الرشاح

ويستمر مسلسل الحوادث والجريمة في بولاق الدكرور، عندما عثرت الأجهزة الأمنية هناك، على جثتي ربة منزل وحفيدتها وهما كلا من «سلمى» 53 عامًا، ربة منزل، وحفيدتها «فريدة » 9 شهور، مذبوحتين في مياه الرشاح بالمنطقة.

وكشفت التحريات أن زوج ابنة المجني عليها وراء قتلها وابنته، بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

سارة حملت سفاحا فقتلها شقيقها

ومن بولاق الدكرور، إلى واقعة أكتوبر التي عرفت بـ" جريمة شرف" لا تتوقف سلسلة الجرائم اليومية، حيث تمكنت مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط عاطل وخاله؛ لقيامهما بذبح شقيقة الأول وتدعى «سارة م» 22 عامًا لحملها سفاحا.

وأضاف المتهم الأول أن شقيقته تقيم في دائرة قسم الشرطة، بعد زوجها من شاب يسافر للعمل في إحدى الدول العربية، لافتًا إلى أن زوجها مسافر خارج البلاد منذ عام، وتم اكتشاف حملها منذ شهرين؛ لذا أقدم على قتلها.