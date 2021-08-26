للمعلمين.. تعرف على الأوراق المطلوبة للترقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل فتح باب التسجيل لترقي المعلمين مرة أخرى، مع اسيتفاء متطبلات منح شهادة الصلاحية للمعلميـن أو الاخصائيين المساعدين المتعاقدين المعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 6/7/2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30/11/2021.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة للترقي:

1 - صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شؤون العاملين.

2 - نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا البنود كافة.

3 - شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.

4 – إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية «10» من المواطنين الأميين بالمحافظة «هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوي الاحيتاجات الخاصة بنسبة 5% من هذا الشرط».

5 - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:

أ. الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

ب. شهادة IC3 pluc.

ج. شهادة MICIT، والتي تصدرها شركةMKCL.

د. الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات.

Cambridge IT Skills 6 - تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الاكاديمية.

7 - خطاب ترشح من مدير المدرسة.

8 - صورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

9 - شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كلية التربية، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

10- مفردات المرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

11- صورة بطاقة الرقم القومي.