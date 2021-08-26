هل تمد «التعليم العالي» تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021؟

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ الوزارة لن تمد فترة تسجيل الرغبات 2021 لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، بعد المدة التي أقرتها الوزارة أمس، وأتاحتها للطلاب لسرعة تسجيل رغباتهم، موضحا أنّ المدة المحددة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى تنتهي الليلة في السابعة مساء لمختلف الشعب الدراسية، ولن يتم مد تسجيل الرغبات بعد المدة المحددة مرة أخرى.

آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021

وأضاف المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حاليا بكفاءة عالية دون أي مشكلات، وجرى التشديد قبل انطلاق اعمال تنسيق الجامعات 2021، على توفير أكثر من سيرفر إلكتروني لأعمال مراحل التنسيق المختلفة، فضلا عن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19).

التعليم العالي: على الطلاب الدخول لتسجيل الرغبات قبل غلق باب التسجيل

وناشد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب شريحة تنسيق المرحلة الأولى، بالإسراع في التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021، قبل أن تضيع عليهم فرصة الاختيار والالتحاق بالكليات.

وأكد السيد عطا، أنّ الموقع يعمل حتى الساعة السابعة مساء اليوم، ويمكن للطلاب الدخول إلى الموقع لتسجيل الرغبات واختيار الكليات التي تتناسب وتتماشى مع درجات تنسيقهم.

التعليم العالي: 117 ألف طالب وطالبة سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، أنّ 117 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 حتى الآن، ولم يتم رصد أي شكاوى بشأنهم، لافتا إلى أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل بكفاءة عالية دون أي مشكلات في عمليات التسجيل للرغبات.