جامعة بنها تختتم برنامج القيادة والتأثير المؤهل لعمادة الكليات

أعلنت جامعة بنها ختام فعاليات برنامج القيادة والتأثير، لتأهيل الترشح لعمادة الكليات الذي استمر على مدار 3 أيام وشارك فيه عددا من أعضاء هيئة التدريس الراغبين للترشح بمنصب عميد كلية بالجامعة وحاضر فيه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق.

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق على هامش ختام فعاليات الدورة الثانية لبرنامج «القيادة والتأثير»، لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

رئيس جامعة بنها يشارك في اليوم الختامي للدورة

وشارك في فعاليات اليوم الثالث والأخير الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن «فن القيادة الجامعية»، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعات.

27 متدربا شاركوا في الدورة

من جانبه قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات إن الدورة التدريبية جاءت في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية ، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية شارك فيها نحو 27 متدربا واستمرت على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية.