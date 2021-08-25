كلية الذكاء الاصطناعي الغردقة.. شعبة جديدة لأول مرة بجامعات مصر

بدأت الدارسة بكلية الذكاء الاصطناعي في فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، خلال العام الدراسي الماضي 2020/ 2021، عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالكلية، بعدما أوصت اللجنة الرئاسية في تقريرها على جاهزية الكلية للافتتاح، وتضم الكلية شعبة جديدة هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، وهي شعبة الذكاء الصناعي.

كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة جامعة جنوب الوادي

تقع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في حرم فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، حيث تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن، بتكلفة 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل عدداً من المباني والقاعات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا.

كلية الذكاء الاصطناعي ضمن تنسيق المرحلة الأولى

وقال دكتور أسامة عمارة، وكيل كلية التربية بالغردقة، إن كلية الذكاء الاصطناعي تدخل ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، وتقبل طلاب القسم العلمي علوم وعلمي رياضة، وتضم كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي أقسام «علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات»، بالإضافة إلى قسم جديد هو قسم «الذكاء الصناعي»، ويدرس لأول مرة بالجامعات المصرية.

وأفاد وكيل كلية التربية بأن قسم الذكاء الصناعي متخصص في الأنظمة الذكية، لإعداد طلاب مؤهلين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه في جامعات مصر، لمواكبة التطور الذي تشهده المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بالتحول الرقمي.