حظك اليوم برج العذراء الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء، بالحس الفنيّ المميز لديه، فيعبر عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل، ويلجأ إلى الفن كنشاط للترفيه عن النفس وهروباً من الواقع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

ياتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.