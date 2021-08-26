النيابة تكلف بضبط تجار المخدرات في واقعة «الصراع على النفوذ» بكفر شكر

أمرت النيابة العامة بمركز كفر شكر بضبط باقي عناصر تشكيل عصابي، اتخذ من نهر النيل بزمام المركز وكرًا لترويج المخدرات على المتاجرين والمدمنين وتجار التجزئة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة «عبد الله م»، أحد أفراد التشكيل، والذي لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق الرصاص بين أفراد التشكيل وعدد من الخارجين عن القانون، بسبب خلاف على تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية، وبالقرب من قرية الصفين بمركز كفر شكر، وتسليم الجثة لذويه عقب التعرف على شخصيته.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على آخر في مستشفى بنها الجامعي أصيب في تبادل إطلاق النيران بين تجار المخدرات بالمنطقة، وحبس ثالث ضُبط في مكان الحادث أثناء محاولته الهروب في الزراعات بدائرة المركز.

التحقيقات: خلاف بين تجار المخدرات بسبب مناطق النفوذ

وكشفت التحقيقات أن سبب الخلاف وتبادل إطلاق الرصاص بين تجار المخدرات بالمنطقة هو التنافس للسيطرة على المنطقة، وتصفية الحسابات بين الخارجين عن القانون في المناطق المتآخمة لدائرة المركز بين المدمنين.

وشهدت قرية الصفين بمركز كفر شكر في وقت سابق تبادل تجار مخدرات لإطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية، ما أسفر عن مصرع تاجر مخدرات وضبط 2 آخرين، بينهم مصاب بطلق ناري، بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية بالقرية، بينما فر باقي الجناة في النيل في محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وجاري ملاحقتهم لكشف ملابسات الواقعة.

فريق بحث جنائي من 4 محافظات لضبط المتهمين

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل، وعلى الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقوات الأمن، بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتقرر تشكيل فريق بحث من مباحث محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية لكشف غموض الواقعة، وملاحقة باقي المتهمين وضبطهم.