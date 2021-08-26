بعد وفاة ابنه وزوجته بكورونا..وفاة صاحب أقدم صيدلية في بنها

توفي الدكتور مجدي النايب صاحب أقدم صيدلية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية 112 عاما، متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا ليلحق بنجله شريف وزوجته «ساناز»، اللذان توفيا خلال 4 أيام إثر إصابتهم جميعا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم إلى مستشفى بالقاهرة لتلقي العلاج حيث توفى شريف منذ 4 أيام ولحقت به زوجته فجر اليوم وبعدها بساعات توفى والده الدكتور مجدي أحمد النايب والذي كان يعاني من عدة أمراض مزمنة أقعدته عن الحركة منذ عدة سنوات ليصاب مع مضاعفات كورونا بارتفاع نسبة السكر وعدة جلطات نقل على أثرها المستشفى.

نجل الفقيد ينعي والده الراحل ويدعو الله بالصبر لمصابهم

وأعلن «وسيم»، نجل الفقيد الدكتور مجدي النايب، وفاة والده على صفحته الشخصية بالفيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله توفى إلى رحمة الله الدكتور مجدي أحمد النايب والدي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. يارب الصبر .. يارب الصبر .. يارب الصبر».

نقابة صيادلة القليوبية تنعي الفقيد: كان من رواد المهنة

ونعت نقابة الصيادلة بالقليوبية، برئاسة الدكتور مجدي ثابت، الراحل، موجها خالص التعازي، لأسرة الفقيد، وأكد نقيب الصيادلة أن الراحل كان من أهم رواد مهنة الصيدلة بالقليوبية هو وعائلته وتعد الصيدلية الخاصة بهم أقدم صيدلية افتتحت بالمحافظة على يد جده الأكبر قبل 112عاما، حيث يعد الفقيد هو الجيل الثالث في إدارة هذه الصيدلية، وكان صاحب إسهامات في مجال العمل الإجتماعي والنقابي بالمحافظة وكان من أوائل الصيادلة الذين رفعوا إسم مصر خلال عمله لعدة سنوات بدولة الإمارات العربية

الحزن يسيطر علي أهالي بنها بعد فقدان عائلة النائب 3 دفعة واحدة بكورونا

فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية بعد وفاة الدكتور مجدي أحمد النايب ونجله شريف وزوجة نجله وتدعى ساناز محمد رضا، في 4 أيام فقط متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ببنها لساحة عزاء لـسرة وعائلة النايب في مصابهم ووفاة 3 من العائلة دفعة واحدة بكورونا، وكانت آخر تدوينات الدكتور شريف النايب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «يا رب أنت الشافي المعافي.. أمر بفترة صعبة.. إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا.. يا هم لي رب كبير رحيم شافي معافي قادر».