المركزى لمتبقيات المبيدات يختتم فعاليات تدريب «الدول الأفريقية»

اختتم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات التدريب الدولي للمتخصصين من 6 دول أفريقية هي: كينيا، أوغندا، روندا، مالي، ملاوي، الكاميرون، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بعنوان: «التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء».

وأعربت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، خلال كلمتها، عن ترحيبها بالأشقاء الأفارقة، متمنية لهم النجاح ونقل الخبرات التي تعلموها إلى بلادهم، مشيرة إلى أن المعمل سيواصل التواصل مع المتدربين، من خلال وسائل التواصل المختلفة، ومد يد العون لهم، وتقديم المشورة الفنية.

بينما قدم المتدربون الشكر إلى إدارة المعمل والعاملون به على ماقدموه لهم خلال فترة التدريب والتي استمرت شهراً كاملاً قاموا خلاله بالتدريب العملي على أحدث الأجهزة والتقنيات في العالم بالأقسام المختلفة بالمعمل.