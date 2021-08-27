طوارئ في جنوب سيناء استعدادا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

التشديد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة مستعدة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وجرى التشديد على كافة الجهات المعنية بضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، خاصة في المصالح الحكومية، والمناطق العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم السماح بوجود تجمعات بها، مع الحرص على ارتداء الكمامات.

تطبيق قرار منع استخدام الشيشة داخل الكافيهات والمقاهى

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، أنه جاري تطبيق قرار منع استخدام الشيشة داخل الكافيهات والمقاهى، والتأكيد على رؤساء المدن بتعقيم الساحات والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين بشكل دوري، مع رفع جميع المخالفات منها على مدار اليوم، والاهتمام بنظافتها.

وضع خطة لتعقيم المدارس

وأوضح المحافظ أنه جرى وضع خطة لتعقيم المدارس بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، مع توفير عدد من الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب خلال دخول المدارس، وجاري تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا استعدادًا لبدء العام لدراسي الجديد، هذا بجانب التعقيم الدوري والمستمر للمصالح الحكومية وخاصة الخدمية منها والتي يتردد عليها المواطنين، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والمطارات

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بكافة المنافذ البرية والبحرية بالمحافظة وأيضًا المطارات، وذلك من خلال تعقيم وتطهير جميع المناطق التي يتردد عليه السائحين باستمرار، وتطهير عربيات نقل الحقائب بعد كل استخدام، والسماح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية، و معقمات الأيدي فيما لا يزيد عن 100 مللي، إضافة إلى تنظيم حركة الركاب في مناطق الانتظار وحافلات النقل.

وأكد أن جميع الزائرين والمسافرين يلتزمون بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها تقديم نتيجة اختبار (pcr) سلبي، و متضمناcode) QR)، والذي جرى إصداره قبل الوصول بنحو72 ساعة، وأيضًا قبل موعد المغادرة، مع إنهاء الإجراءات بأقصى سرعة، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، ويفضل استخدام الوسائل الإلكترونية خلال إنهاء الإجراءات، والتقليل من التعامل المباشر، والسماح بمسافة آمنة بين الوافدين، من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات، مع الالتزام بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المنافذ والمطارات، وقياس درجة الحرارة، وتعقيم اليدين عند الدخول للصالة.