نقل 637 أسرة وإزالة 224 عقارًا بعزبة «أبوقرن» في القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إزالة 224 عقارًا من عزبة أبوقرن بمصر القديمة، وتسكين 637 أسرة من أصل 4750 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة «معًا»، بالسلام ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتغيير حياة المواطنين للأفضل، مؤكدة استمرار أعمال نقل السكان وتسليمهم وحدات مجهزة بالأثاث مع إزالة العقارات حيث تتجاوز 1200 عقار فى عزبة أبوقرن المصنفة ضمن العشوائيات غير الآمنة.

تحسين حياة المواطنين

وأشارت نائب المحافظ فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن إزالة المناطق العشوائية فى المنطقة الجنوبية بالقاهرة يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطن، والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوافر به جميع الخدمات الاجتماعية مثل المنشآت الصحية والتعليمية وأقسام الشرطة وغيرها إلى جانب التمتع بأبسط مقومات الحياة الكريمة من مياة شرب نظيفة وكهرباء ومرافق .

وأكدت متابعة أعمال التسكين للأسر ونقلهم من العشوائيات التى شملت عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية وأخرهم سكان «عزبة أبوقرن»، بعد تسلم وحداتهم الجديدة حيث أعربوا عن سعادتهم بتغير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلًا عن حماية أطفالهم من المخاطر التي تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية.

مشروع حدائق الفسطاط

وأوضحت أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير مصر القديمة ومنها منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، تشمل تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة، كالتى يتم إنشاؤها فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من 500 فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.