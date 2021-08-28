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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 28 أغسطس 2021
برج العذراء

برج العذراء

النقاء وحسن النوايا يعتبر أهم ما يتميز به مولود برج العذراء، كما أنه يملك حسا فنيا في جميع الأشياء من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والتقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تنظر لمن تحب من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

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