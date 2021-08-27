إعلان موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 الأحد المقبل

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، الأحد المقبل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كما أنه سيتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 والحد الأدنى لها، وقالت الوزارة إنه سيتم بعد الانتهاء من إعلان نتيجة التنسيق إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021.. خلال 72 ساعة بعد إعلان الأولى

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 سيتم الإعلان عنه الأحد المقبل، موضحة أنه من المرجح أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة، على أن تستمر المرحلة لمدة 5 أيام متتالية، وسيتم خلالها إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل الرغبات 2021 للمرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموجود على بوابة الحكومية المصرية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق المشكلة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن العمل بالمرحلة الثانية للتنسيق سيكون مقاربا للمرحلة الأولى للتنسيق، حيث سيعمل الموقع الإلكتروني للتنسيق على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة، مؤكدا على أن هناك أكثر من سيرفير للموقع الإلكتروني للتنسيق تم تجهيزهم لمواجهة أي مشكلات أو أزمات تتعلق بالموقع الإلكتروني للتنسيق.

وتابعت المصادر أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة خلال موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، وذلك أثناء تسجيل الطلاب الرغبات للمرحلة عبر معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية التي تم إتاحتها لتيسير على طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات.