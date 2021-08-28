بالأسماء.. إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو107 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء مصابي الحادث

والمصابون هم أشرف أحمد عبده 29 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، صباحى حلاوة محمود 50 عاما، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، أمين محمود سلام 30 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، فتحى محمد إسماعيل 58 عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى عبدالودود إبراهيم 32 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أمين حسن إسماعيل 59 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات

انقلاب سيارة بنطاق مركز وادي النطرون

كانت قد شهدت محافظة البحيرة صباح الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 48 بالطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

أسماء مصابي الحادث

والمصابون هم نهال محمد السيد 29 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبير محمد السيد 43 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فوقيه محمد ذكي 15 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أمل محمد السيد 25 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رودينا أحمد السيد 7 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ريتال أحمد السيد 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كمال سعيد كمال 15 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إيمان غريب فرج 41 عاما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم محمد السيد42 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رودينا إبراهيم محمد السيد 14 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آيه محمود يحي 18 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد السيد فتحي 38 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد جمال السيد 29 عاما، مصاب بجرح بفروف الرأس - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.