مصدر: إجراء 850 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات أجرت 850 ألف معاينه لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفه من إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصه الإليكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي بلغت حتي باب إغلاق الطلبات في نهاية شهر يونيو الماضي مايقرب من مليون و725 ألف طلب للتحول من نظام الممارسه لتركيب العدادات الكودية.

آليات توصيل التيار الكهربائي للمبانى السكنية

وأشار المصدر فى تصريح لـ«الوطن» إلى المستندات والاوراق والإجراءات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها المواطن لتوصيل التيار الكهربائى للمباني على الجهدين المتوسط والمنخفض، حيث تتضمن التقدم لشركة التوزيع بعد استكمال الطلب والمستندات وسداد مقابل المعاينة «50 جنيها»، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة.

إجراء «المعاينة والمقايسة» متضمنة تكلفة التوصيل

وأضاف: «تجرى شركة التوزيع التابع لها المواطن المعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل»، لافتا إلي أنه في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة وبعد سداد المقايسة تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل التيار للمبانى

ولفت إلى أن الوزارة حددت الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن لشركة التوزيع التابع لها لتوصيل التيار للمنشأت السكنيه وهي بنحو:

- شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد بصدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

- صورة عقد الإيجار أو سند الملكية أو خطاب تخصيص استلام العين بالنسبة للمباني الحكومية «الأصل للاطلاع».

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية «الأصل للاطلاع»

- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير «الأصل للاطلاع»

- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية «الأصل للاطلاع»

- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية والصناعية «الأصل للاطلاع»

- تصريح حفر من الوحدة أو الحى إذا تطلبت الأعمال ذلك.

- ما يثبت سداد قيمة المقايسة.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية ويملأ بمعرفة المنتفع أو وكيله وهو ثلاث نماذج بنحو: عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى «500 ك . وات»، عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات «المنزلية / المحلات التجارية»، وعقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية «في حالة الإنشاءات والأغراض المؤقتة».