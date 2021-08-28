«فودة» يعتمد 33 حالة تصالح على مخالفات البناء بدهب وأبو زنيمة

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، على عدد 33 حالة تصالح على مخالفات البناء، بينها 38 حالة تصالح علي مخالفات البناء بمدينة دهب، و5 حالات تصالح بمدينة أبو زنيمة، بحضور اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، ومحمد حسن، رئيس مدينة أبو زنيمة.

التصديق على الحالات بعد استيفاء الشروط والمستندات

وقال محافظ جنوب سيناء إن الحالات التي يجري التصديق عليها مستوفاة لجميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص كافة الملفات بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات للتصديق على قرارات التصالح لأهالي محافظة جنوب سيناء.

وطالب محافظ جنوب سيناء المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة، خاصةً أنه جرى تحديد توقيت لكل مدينة للانتهاء من الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واللجان المسئولة، تحت إشراف مديرية الإسكان.

304 طلبات تصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبو زنيمة، إن المحافظ سبق وصدق على 25 حالة تصالح علي مخالفات البناء لمواطنين بمدينة أبوزنيمة، ليصل إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة إلى 304 طلبات، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 431 ألف و246 جنيهاً.

وأشار رئيس المدينة إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبو زنيمة، خلال الفترة الأولى للتصالح، بلغ 39 طلباً، وجرى تحصيل 19 ألف و500 جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة، حوالي 26 ألف جنيه.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت خلال الفترة الثانية وحتى اليوم، بلغ 260 طلباً، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 136 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ 25% لجدية التصالح، 249 ألف جنيه.