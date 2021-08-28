مشاعر متضاربة تنتاب طلاب الصف الثالث الثانوي، فلم ينتهِ الأمر بظهور نتيجة الثانوية العامة، وفرح البعض وحزن البعض الآخر بسبب الدرجات، فلا يزال الخوف من التنسيق يسيطر على الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك يبحث كثير منهم عن توقعات التنسيق، ومنها توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2021 ، قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بساعات قليلة.

إعلان تنسيق كلية طب الأسنان 2021 غدًا

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، الموافق 29 أغسطس الجاري، الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 2021 في جميع الجامعات الحكومية، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2021

وبحسب توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2021، بعد الاطلاع على المجمع التكراري المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن تنسيق كلية طب الأسنان سيقف عند حد 373 درجة بما يعادل 90.9% التي تستوعب ما يقرب من 2600 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند نسبة 89.9 %، وكليات العلاج الطبيعي عند 88.4%، ونزول كليات الطب البيطري للمرحلة الثانية.

«التعليم العالي»: إعلان تفاصيل تنسيق كلية طب الأسنان 2021 غداً الأحد

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 2021 غدا في المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى وأعداد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن الأعداد المقبولة بكلية طب الأسنان 2021 ، التي تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل كلية وفق إمكانياتها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير مقاعد لطلاب الثانوية العامة في مختلف الجامعات.

وتابع وزير التعليم العالي، أن تنسيق العام الحالي شهد انخفاضًا كبيرًا عن الأعوام السابقة نظرًا لطبيعة الدرجات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة.