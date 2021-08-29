تعيين 897 شابا منهم 12 من ذوي الهمم بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 897 شاباً، منهم 12 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2033 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال يوليو الماضي، استخرجت المديرية 528 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تمّ تحويل 4 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وجاء في التقرير، أنَّ المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و800 جنيه لـ25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم.

ووفق التقرير، نظمت المديرية زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 305 منشآت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، إضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 110 منشآت، وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تابعت 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، جرى استخراج 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 75 أخرى طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.