بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 الآن، حيث يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، والطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم، علاوة على إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات سواء الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو الإعلام، وموعد إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. وموعد بدء المرحلة الثانية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، سيتمّ إعلان كل تفاصيلها بعد قليل، مشيرًا إلى أنَّ كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنَّه سيتمّ أيضًا إعلان أعداد الطلاب الذين تمّ قبولهم في الكليات في المرحلة الأولى.

وزير التعليم العالي: إعلان تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بعد قليل

وأضاف وزير التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنَّ هناك انخفاض في مؤشرات القبول بالكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، طبقًا لنتائج المجمع التكراري، منوهًا إلى أنَّ «العام الدراسي الجديد 2022، سيبدأ وكل طالب عارف كليته»، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد كليات قمة وآخر قاع، وأن نتيجة تنسيق الجامعات 2021، ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية تمامًا.

وزير التعليم العالي: انخفاض مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

وأشار عبدالغفار، إلى أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، ستكون مفاجأة لجموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بمختلف جامعات مصر، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.