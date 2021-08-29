كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب العلمي رياضة، في مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتفاصيل المتعلقة بالحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي، والذي بيّن أنّ كلية الهندسة بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة تتيح الفرصة للالتحاق بالكليات العملية

وأضافت الوزارة، أنّ الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة، تتيح لطلاب شعبة علمي رياضة الالتحاق بالكليات العملية التي يرغبون فيها، مؤكدة أنّ جميع طلاب الثانوية العامة لهم أماكن في مختلف الجامعات المصرية، ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

تعرف على الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة

- كلية الهندسة.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاطصناعي.

- كلية التخطيط العمراني.

- كلية الفنون الجميلة «عمارة».

- كلية الجامعات التكنولوجية.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب العلمي رياضة تأتي نظرا لانخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، وبالتالي فهناك أماكن متبقية في هذه الكليات من المرحلة الأولى، مؤكدا أنّ انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة أدى إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول في الجامعات، ومعدلات إنخفاض الحدود الدنيا للكليات تصل بين 7% و10%.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات عنه خلال مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق، أنّ الوزارة وفرت أكثر من 400 تخصص جديد في مختلف الجامعات، وجرى توفير أماكن إضافية لطلاب التقسيم بما لا يؤثر تماما على الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة، كما جرى إتاحة نتيجة التنسيق على الموقع الإلكتروني، حيث يبدأ تنسيق المرحلة الثانية لجميع الشعب الثلاثاء المقبل.