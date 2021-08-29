نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة 2021.. الأعلى 315 درجة والأقصى 278

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة 2021 على مستوى الجمهورية ، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، بشعبتيها العلمي والأدبي، حيث جاء الحد الأدنى لقبول بكلية الفنون الجميلة 2021 بنسبة 67.8%، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

درجات تنسيق كلية فنون جميلة 2021 على مستوى الجمهورية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة 2021 على مستوى الجمهورية، كما يلي:

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 307.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 300.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 286.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 282.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية فنون جميلة 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أنّ كلية الفنون الجميلة جاءت ضمن الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب شعبة العلمي رياضة، وبعد إعلان نتيجة ترشيح الطلاب في كلية الفنون الجميلة في كل مرحلة من مراحل تنسيق 2021، يمكن للطالب الذي تم ترشيحه، طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه للكلية التي جرى ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية:

-الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذجا جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات له خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2021، أنّه جرى إعلان الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم، وعلمى رياضة، وطلاب الشعبة الأدبية.