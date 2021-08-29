أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أعلن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى، مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، لافتا إلى إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تعرف على الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم

- كليات الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاصطناعي.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم توفر فرصة الالتحاق بكليات القطاع الصحي

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، عن الحدود الدنيا لكليات القطاع الصحي، موضحا أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب 372 درجة أي 90.73%، وتنسيق كلية طب الأسنان 370 درجة أي بنسبة 90.24%، والحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي 364 درجة أي بنسة 88.54%، والحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة هو 363 درجة أي بنسبة 88.53% والحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة هو أقل من 80%، لافتاً إلى وجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب شعبة علمي رياضة.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2021، أنّه جرى إعلان الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم، والتي تتيح فرصة لطلاب شعبة علمي علوم للالتحاق ببعض كليات القطاع الصحي.

وأكد أنّ الوزارة وفرت أماكن إضافية لجميع طلاب التقسيم بما يحافظ على مكانة طلاب الثانوية العامة 2021، وجرى إنشاء أكثر من 400 برنامج متخصص في مختلف المجالات لتأهيل الطلاب على سوق العمل من خلال تنمية المهارات والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم والتدريب تنسيق المرحلة الثانية يبدأ الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.