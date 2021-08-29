كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية 2021، عن أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة هو أقل من 80%، كا توجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، وعليه يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم والمصاريف الدراسية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها من الطلاب على مدار الساعة.

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا لمصروفات كلية الهندسة جامعة المنوفية الأعوام الماضي، فإنّ مصروفات كلية الهندسة بفروعها الكهربية والحاسبات، الطاقة الجديدة والمتجددة، تبلغ نحو 12600 سنويا.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2021

ومن المتوقع وفقا للعام الماضي، أن يسجل تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بحد أدنى 387 درجة.

عنوان كلية الهندسة جامعة المنوفية

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنوفية، معرفة المزيد عن الكلية من خلال زيارتها على العنوان التالي: شارع جمال عبدالناصر - شبين الكوم - محافظة المنوفية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة المنوفية لعام 2021

ويتقدم طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنوفية بعدد من الأوراق، كما يلي:

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي يجب تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

- صورة بطاقة ولى الأمر + 2 صورة.

- وضع جميع الأوراق في دوسيه.