تعرف على نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، عن الحدود الدنيا لكليات السياسة والاقتصاد في الجامعات الحكومية لتنسيق المرحلة الأولى للطلاب الثانوية العامة للعام 2021-2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الوزارة اليوم، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى.

وصرح «عبدالغفار»، بأن تنسيق الكليات الأدبية المختلفة شهد انخفاضا كبيرًا في الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وأضاف أن هناك أماكن شاغرة في كليات السياسة والاقتصاد لطلاب المرحلة الثانية من شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة.

الحدود الدنيا لكليات السياسة والاقتصاد في الجامعات الحكومية

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 359 درجة.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 352 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد السويس: 349 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد بني سويف: 344 درجة.

تعرف على الحدود الدنيا لتنسيق الكليات والمعاهد للمرحلة الأولى من هنا.

عدد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة

ومن جانبه صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بأن عدد من سجلوا الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021-2022، بلغ 119058 طالبا.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب

وسيكون الحد الأدنى للشعب العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07%، لنحو 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لنحو 56404 طلاب، ليكون الإجمالي 243022 طالبا، على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، حتى يوم السبت الموافق 4 أبريل 2021، ولمدة خمسة أيام.