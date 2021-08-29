الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية 2021 بجامعة الإسكندرية

يستعد طلاب جامعة الإسكندرية، للتقديم بالمدن الجامعية، استعدادا للعام الدراسي 2021-2021، وتنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالسكن الجامعي لطلاب القدامى والجدد.

مواعيد التقديم الطلاب القدامي

يبدأ التقديم (إلكترونيا) لجميع الطلاب والطالبات على موقع الزهراء بدءا من يوم السبت الموافق 14-8-2021، وحتى الثلاثاء الموافق 31-8-2021، فيما يبدأ التقديم (ورقيا) لمكتب التنسيق بالمدن الجامعية (طلاب وطالبات) بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9-9--2021، وذلك للحالات الآتية:

- طلاب قدامى مقيمون العام الماضي حاصلين على تقدير (امتياز- جيد جدا- جيد).

- طلاب متقدمون بالتماسات (اجتماعية - طبية - محافظات نائية).

- باقي الطلاب (قدامى جامعة «مستجدين أو منقطعين»/ سمر كورس- ساعات معتمدة - دور ثاني) سيتم الاعلان لاحقاَ عن مواعيد التقديم ورقيا.

مواعيد التقديم للطلاب المستجدين (ثانوية عامة):

يبدأ التقديم إلكترونيا لجميع الطلاب والطالبات على موقع الزهراء بدءا من يوم الأربعاء الموافق 1-9-2021 وحتى الخميس الموافق 16-9-2021، ويبدأ التقديم (ورقيا) لمكتب التنسيق بالمدن الجامعية طلاب وطالبات بدءا من يوم السبت الموافق 18-9-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 30-9-2021، تطبق نفس المواعيد على طلاب الحالات الخاصة المستجدين ثانوية عامة (اجتماعية- مرضية).

خطوات التقديم

1- لابد أن يقوم الطالب سواء كان (قديم جامعة قديم مدينة- قديم جامعة منقطع مدينة- قديم جامعة مستجد مدينة- مستجد جامعة) بإدخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الإليكتروني نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعي، بالدخول إلى رابط تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من هنـــا، وذلك خلال مواعيد التقديم المعلن عنها حيث أن الموقع لن يقبل أي طلب للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا.

2- بعد أن يستوفى الطالب بياناته على الموقع يقوم بطباعة الطلب الإلكتروني ليكون بمثابة إشعارا أنه قام بإدخال بياناته على الموقع.

3- يقوم الطالب (قديم جامعة قديم مدينة- قديم جامعة منقطع مدينة- قديم جامعة مستجد مدينة- مستجد جامعة) بطباعة طلب الالتحاق الورقي من الموقع بعد الدخول إلى رابط إرشادات التقديم والإقرارات واختيار جامعة الإسكندرية من القائمة والضغط على عرض التعليمات.

4- يتوجه الطالب (القديم جامعة القديم مدينة) والحاصل على تقدير (امتياز- جيد جدا – جيد) للجان المختصة بالمدن الجامعية لمراجعة بياناته إليكترونيات وورقيا، حيث لن يسمح للطالب بشراء مظروف الإقامة إلا بعد مراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا.

5- بالنسبة للطالب (المستجد جامعة) يتوجه للجان المختصة بالمدن الجامعية لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا وتسليمها للجان الاستلام.

6- الطالب من الفئات الآتية (تيرم تاسع - ساعات معتمدة - سمر كورس - دور ثان - محافظات نائية) يتم تسليم طلبات الالتحاق للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط.

7- الطالب الحاصل على (مقبول – مادة – مادتين - وقف قيد – راسب – نتيجة بعذر – حالات أخرى) يتم التقديم عل الموقع الإلكتروني فقط ويتابع الطالب الموقع للتعرف على نتيجة تنسيق كل فئة، وفى حالة إعلان نتيجة القبول يتم التوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا.

8- الطالب المتقدمين بالتماسات (اجتماعية - مرضية) يتم تسليم طلبات الالتماس للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط.

9- يمكن للطالب متابعة طلب الالتحاق الإلكتروني الخاص به برقمه القومي عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

10- يستطيع الطالب تعديل بياناته على الموقع برقمه القومي وكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق الدخول على رابط تعديل بيانات طلب الالتحاق مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد انتهاء فترة التسجيل لن يستطيع الطالب الدخول على هذه الخاصية أو بعد مراجعة طلبه إلكترونيا وقبول طلبه.

وبالنسبة لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب البشري والمنقولين للفرقة الرابعة يتم اختيار (ناجح ) في خانة (تقدير العام الماضي).

الأوراق المطلوبة للمدن الجامعية في الإسكندرية

أولا- فئة (قديم جامعة قديم مدينة) الحاصلين على تقدير (امتياز - جيد جدا – جيد):

1- استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

2- صورة الإشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

3- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

4- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

5- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

الأوراق المطلوبة للطلاب المستجدين ثانوية عامة:

1- استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

2- عدد2 صورة من بطاقة ترشيح الثانوية العامة.

3- صورة الاشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

4- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

5- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الامر سارية .

6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

فئة قديم جامعة (مستجد أو منقطع) مدينة:

1- استمارة الالتحاق معتمدة ومختومة من الكلية.

2- صورة الاشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

3- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

4- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الامر سارية.

5- عدد 2 صورة ضوئية حديثة.

لجنة الحالات الخاصة:

التوجه للجنة المختصة لسحب طلب الالتماس وتقديمه مرفق به الاوراق المطلوبة وفقا لكل حالة.

ويستطيع طلاب جامعات «الأقصر، أسوان، أسيوط، الزقازيق، السويس، الفيوم، القاهرة ، المنصورة، المنوفية، المنيا ، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» التعرف علي تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.