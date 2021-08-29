الالتحاق بالمدينة الجامعية 2021 بالمنصورة.. الشروط والأوراق المطلوبة

بدأت جامعة المنصورة في استلام أوراق الطلاب الجدد دفعة 2021/ 2022 للالتحاق بالمدن الجامعية «السكن الجامعي»، ويستمر التقديم بالطلبات حتى يوم 28 سبتمبر 2021، أما بالنسبة للطلاب القدامى فيستمر التقديم حتى يوم 7 سبتمبر 2021.

المستندات والأوراق المطلوبة للقديم للمدن الجامعية بجامعة المنصورة

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للاطلاع).

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

- عدد (8) صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).

شروط وتعليمات الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة المنصورة

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز

- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادله من داخل مصر

وكذلك لكل الاقسام الخاصة بكل كلية لا يحق لهم السكن الا بالمدن المميزة

ويمكن للطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي» وكذلك التعرف على تفاصيل الالتحاق بالمدن الجامعية الخاص بالمدن الجامعية بكل جامعة من الجامعات.

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة، على أن تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء القادم.