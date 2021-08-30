التفاصيل الكاملة لمقتل مزارع وإصابة شقيقه في حوض مياه على يد مسلحين بالشرقية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، التفاصيل الكاملة لمقتل مزارع بـ «السنج والشوم» وإصابة شقيقه، أثناء نومهما فى حوض مياه قبل يومين فى قطعة أرض مملوكة لهما بمنطقة الزقازيق بالشرقية.

3 موتوسيكلات و8 مسلحين

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليهما، قتل أحدهما وأصيب الآخر، عن طريق الخطأ، حيث شارك فى الجريمة 8 أضخاص، بينهم 3 مسجلين خطر، توجهوا إلى مسرح الجريمة يستقلون 3 دراجات نارية، ومسلحين بالشوم، والسنج والأسلحة البيضاء.

علقة ساخنة سبب الجريمة

وبدأت وقائع الجريمة، عندما توجه اثنان من المتهمين وهما «ع. م» 23 سنة، و«ص. ط» 22 سنة، إلى مزرعة مانجو ليلا لسرقة الثمار، وهى مزرعة مملوكة لموظف بالمعاش، إلا أنه تمكن بمساعدة جاره من الإمساك بهما، والاعتداء عليهما بالضرب، ثم أطلق سراحهما، فتوجه اللصان إلى أصدقائهما واستعانا بـ 6 آخرين للقصاص من صاحب المزرعة وجاره.

المتهمون قتلوا الضحايا عن طريق الخطأ

توجه المتهمون الثمانية يستقلون 3 دراجات نارية إلى المزرعة، وكان الظلام يخيم على المكان، فلم يتبينوا الشخصين النائمين فى حوض المياه، وانهالوا عليهما بالطعنات ظنا منهم أنهما صاحب المزرعة وجاره، ثم لاذوا بالفرار، ثم اكتشفوا فى اليوم التالى أنهم تعدوا على الضحايا عن طريق الخطأ، ولم يتثبتوا منهم قبل قتل أحدهما وإصابة الآخر.

اعترافات المتهمين

تم نقل الضحايا لأحد المستشفيات الذى أبلغ باستقباله شقيقين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما، وذكر المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفـى برى أرضهما الزراعية بذات الناحية فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مما أدى لوفاة شقيقه.

تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر اثنان من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز لسرقة بعض الثمار، إلا أن مالك الأرض استعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب ، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والاستعانة بباقى المتهمين للانتقام منهما، وتوجهوا لمحل الواقعة فشاهدوا المجنى عليهما نائمين فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى.