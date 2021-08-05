14 أغسطس.. امتحانات الدور الثاني في محافظة مطروح

اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2020 / 2022 والمقررة يوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري وتنتهي يوم الخميس 19 أغسطس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهى أول امتحانات الدور الثاني للشهادات على مستوى جميع المدارس في الإدارات والقطاعات التعليمية بمحافظة مطروح.

تذليل العقبات بلجان امتحانات الدور الثاني بمطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي الاستعدادات المبكرة في اللجان قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني، وضرورة توفير جميع سبل الراحة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات مع الالتزام الكامل حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات وذلك وفق التعليمات الوزارية وتنفيذ توجيهات قائد الأقليم.

تشديد الإجراءات الاحترازية في امتحانات الدور الثاني

ووجه محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم بتشديد الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تعقيم جميع اللجان معبعد تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني في مختلف المستويات التعليمية الإبتدائى والإعدادى والثانوى، والثانوية العامة والدبلومات الفنية، منذ إنطلاق الامتحانات وحتى إنتهائها مع إستمرار التعقيم عقب امتحان كل مادة، والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق التباعد داخل جميع اللجان بين الطلاب، وعدم التزاحم، وتوفير المطهرات في دروات المياه، مع توفير زائرة صحية في كل لجنة، لمتابعة الحالات الصحية الطارئة.

وشدد على تجهيز مركز توزيع أوراق أسئلة الامتحانات، وتوصيل الأسئلة في المواعيد المحددة باللجان خاصة اللجان البعيدة في السلوم وسيدي براني وسيوة بالمدن الحدودية النائية لبعد المسافات عن مدينة مرسى مطروح، ومتابعة غرفة العمليات جميع الإجراءات مع الإدارات التعليمية من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا.