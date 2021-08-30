خطوات التسجيل على موقع «الزهراء» للمدن الجامعية بأسيوط

يبحث الكثير من طلاب جامعة أسيوط الجدد والقدامى من المغتربين، سواء من المحافظات الأخرى أو المراكز البعيدة بالمحافظة، عن رابط موقع «الزهراء» للمدن الجامعية التابعة لجامعة أسيوط.

«الوطن» تستعرض شروط قبول الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، التي بدأ التقديم لها منذ يوم 20 أغسطس 2021، من خلال التسجيل الإلكتروني.

ضوابط وشروط قبول الطلاب المغتربين في المدن الجامعية بجامعة أسيوط

حرصت جامعة أسيوط على إعادة النظر فى المعايير والضوابط المحددة لخطة قبول الطلاب المغتربين فى المدن الجامعية مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2021/ 2022، وذلك في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار سعى إدارة الجامعة إلى توفير كافة السبل والإجراءات لتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لطلابها الجدد والقدامى، واتخاذ كافة التدابير من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مع العمل على تهيئة المناخ الملائم الذي يساعدهم على الدراسة والتحصيل وتذليل المعوقات التي قد تصادفهم في حياتهم الجامعية.

رابط التسجيل الإلكتروني للسكن بالمدن الجامعية بأسيوط

وأعلن مركز تطوير نظم المعلومات بجامعة أسيوط أن التقدم للسكن في المدينة الجامعية سوف يتم عن الطريق التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء، وذلك بدءاً من 20 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2021 على الرابط التالي:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

معايير القبول بالسكن في المدن الجامعية بأسيوط

ويشهد العام الجامعي الجديد 2021/ 2022 عددأ من التعديلات في معايير المفاضلة بين الطلاب المقبولين، بالنسبة للطلاب المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة، حيث تم وضع معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة شرطاً أساسياً للقبول بالمدينة الجامعية.

وتم تحديد المسافة بألا تقل عن 80 كيلومتراً بالنسبة للطلاب، كما يجب ألا يقل مجموع الثانوية العامة عن 90% للمجموعة العلمية، و75% لطلاب المجموعة الأدبية، أما بالنسبة للطالبات، فيشترط فقط ألا تقل المسافة بين محل إقامة الطالبة والجامعة عن 60 كيلومتراً.

وفى ضوء تلك المعايير، سوف يتم إلغاء الاعتماد على تاريخ الميلاد كأحد معايير المفاضلة بين الطلاب، حيث أنه كان من المعتاد في الأعوام السابقة تسكين الطلاب الأصغر سناً.

وبالنسبة للطلاب القدامى فيتم قبول الطلاب الحاصلين على امتياز، ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كيلومتراً، وكذلك الطلاب الحاصلين على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 70 كيلومتراً، وكذلك الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية سابقاً، على أن يكونوا من الحاصلين على امتياز، ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كيلومتراً.

وفيما يخص الطالبات فيتم قبول الحاصلات على امتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كيلومتراً، وأيضاً الطالبات الحاصلات على جيد جداً ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كيلومتراً، وكذلك الحاصلات على جيد ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 60 كيلومتراً.

أما فيما يخص الحاصلات على تقدير مقبول، فيشترط ألا تقل المسافة بين محل الإقامة والجامعة عن 80 كيلومتراً، وكذلك الطالبات من غير المقيميات بالمدينة الجامعية سابقاً، على أن يكن من الحاصلات على امتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كيلومتراً.

استثناء ذوي القدرات الخاصة من شروط السكن

وحرصت إدارة جامعة أسيوط على استثناء بعض الفئات، تشمل الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية، والطلاب المتميزين فى الأنشطة، والحالات الاستثنائية الخاصة.