بعد المراجعة واستبعاد القراءات الشاذة.. اليوم بدء تحصيل فواتير سبتمبر

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهاء إدارات التحصيل في جميع فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوى المحافظات من توزيع 31 مليون فاتورة استهلاك عن شهر سبتمبر للمحصلين اليوم، للبدء في تحصيلها من المشتركين بعد الانتهاء من طباعتها في مراكز الإصدار واستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي لإصدار فاتورة بدون أخطاء.

انخفاض كبير في عدد شكاوى فواتير الاستهلاك

وأشار المصدرفى تصريح لـ«الوطن»، إلي أن الإحصائيات الدورية الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها على مستوى الجمهورية تؤكد انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية بسبب تفاعل المواطنين مع تطبيق برنامج القراءة الذي تنفذه شركة الخدمات العامة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتي يتم التعامل معها إلكترونيا دون تدخل أى عنصر بشري، لافتا إلى أن هناك تعليمات صدرت لرؤساء شركات التوزيع من الشركة القابضة للكهرباء بالتعامل الفورى لحل المشاكل الخاصة بالفواتير.

كيفية سداد فواتير استهلاك شهر سبتمبر

وفى سطور تستعرض «الوطن» الطرق والآليات التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدفع فواتير استهلاك شهر سبتمبر مع مراعاة خطة الدولة فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

سداد فواتير استهلاك سبتمبر عبر الموقع الإليكتروني

- عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: «مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى.

- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير وهي: «البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store -Play Store»، و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

آلية سداد الفواتير لسكان القاهرة

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net»، لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

طرق سداد فواتير استهلاك سبتمبر للمشتركين في بورسعيد

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة «www.digital.gov.eg» على بوابة التحول الرقمى «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».