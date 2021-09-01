3 ملايين جنيه إيرادات فيلم «200 جنيه» في الأسبوع الأول من عرضه

حقق فيلم «200 جنيه» في الأسبوع الأول من عرضه حوالي 3 ملايين جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تبدأ قصته الأساسية حول 200 جنيه يتداولها أبطال العمل وكل منهم له قصة معها يكتشفها المشاهد خلال الأحداث.

برومو فيلم «200 جنيه»

معلومات عن فيلم «200 جنيه»

الفيلم يعتبر الأول الذي يجمع بين عدد من النجوم وأبطال الصف الأول، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، وغيرهم.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي، ويعتبر «200 جنيه» التعاون الثالث بين هاني رمزي ونيللي كريم بعد فيلم غبي منه فيه عام 2004، وفيلم الرجل الغامض بسلامته عام 2010.

محمود قاسم يعلق على قلة إيرادات فيلم «200 جنيه»

ومن جانبه علق الناقد محمود قاسم على قلة الإيرادات لفيلم «200 جنيه» قائلاً، إن الجمهور تعود على دخول الأفلام صاحبة البطولة المطلقة بدلا من البطولة الجماعية، فعلى الرغم من أن الفيلم يجمع بين عدد من النجوم إلا أنه حقق إيرادات ضعيفة في الأسبوع الأول من عرضه، مضيفاً لـ «الوطن» أنه يتوقع للفيلم نجاحا جماهيريا عند عرضه على شاشات التلفزيون في الفترة المقبلة.