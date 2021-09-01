شروط القبول في كليات الأزهر 2021.. بينها اجتياز اختبارات رياضية

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية، فتح باب التنسيق للتقديم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، المقرر فتحه غدا ولمدة 6 أيام، حيث أعلن موقع بوابة الحكومة المصرية، شروط الالتحاق بكليات الأزهر للبنين والبنات، وترصد «الوطن» جانبا من الشروط التي يجب أن يعرفها الطالب قبل التقديم في تنسيق كليات جامعة الأزهر، مع انطلاق فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق كليات جامعة الأزهر غدا الخميس.

وحددت جامعة الأزهر شروط القبول للبنين، في عدد من الكليات، كما أكدت الجامعة ضرورة اجتياز الطالب اختبارات القبول التي تتم ببعض كليات الأزهر، وسداد الرسوم المقررة للاختبار.

اختبارات قدرات كليات الأزهر 2021 لأقسام كلية تربية

وألزمت الكلية من يرغب بالالتحاق بكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، بالخضوع لاختبارات رياضية ولياقة صحية وشخصية، واختبارات خاصة لقياس مدى استعدادهم لمهنة التدريس، والطلاب المرشحين للالتحاق بشعبة التربية الفنية بكلية التربية بنين القاهرة، يخضعون لاختبارات قدرات واختبارات تقيس استعدادهم لمهنة التدريس.

طلاب أدبي في كلية التجارة 15% من نسبة طلاب علمي

كما اشترطت الجامعة أن يكون عدد طلاب أدبي في كلية التجارة 15% من نسبة طلاب علمي في الكلية، مشيرة إلى أنّ طلاب الشعبة العلمية يتم قبولهم بنسبة في حدود 25% من عدد المقبولين بها من الشعبة الأدبية، ونفس الوضع سارٍ مع الطالبات في كليات البنات.

الدراسات الإسلامية الفرنسية تستكمل العدد من طلاب اللغة الإنجليزية

وأعلنت كلية اللغات والترجمة، أنّه حال عدم اكتمال عدد الطلاب المطلوب لشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية في الكلية، سيتم استكمال العدد بالطلبة الدارسين للغة الإنجليزية، شرط ألا تقل درجتهم فيها عن 70% بشهادة الثانوية الأزهرية، مع العلم بأنّ الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى بالشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، لا يقبلون في الكليات العملية.